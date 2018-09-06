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Лондон: Путін несе відповідальність за отруєння Скрипалів

6 вересня, 2018 - 11:50
Фото: Getty Images

Президент Росії Владімір Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента в Англії в березні.

Про це повідомляє AFP з посиланням на міністра безпеки Великої Британії Бена Воллеса.

Лондон звинуватив двох співробітників ГРУ РФ у використанні "Новічка" для вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в південно-західному англійському місті Солсбері.

Відповідаючи на питання про те, чи несе Путін відповідальність, Воллес сказав: "У кінцевому рахунку, так, оскільки він є президентом Російської Федерації, і саме його уряд контролює, фінансує і скеровує військову розвідку, ГРУ, через своє Міністерство оборони".

"Я не думаю, що хтось може сказати, що Путін не контролює свою державу, і ГРУ, без сумніву, не виключення", - додав міністр.

Нагадаємо, у Лондоні внаслідок атаки з отруйною речовиною постраждали троє людей.

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