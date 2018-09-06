Місія МВФ прибула до України

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом прибула до Києва та розпочала свою роботу в Україні.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
"З 6 вересня 2018 року місія Міжнародного фонду розпочала роботу в Україні на чолі з Рон ван Роденом", - йдеться в повідомленні.
Міністерство фінансів планує обговорити з місією МВФ продовження співпраці після закінчення програми розширеного фінансування в березні 2019 року.
"Позитивні результати, над досягненням яких Міністерство фінансів буде працювати разом з МВФ, дозволить не тільки поповнити резерви НБУ, але і відкриє шлях до залучення фінансування державного бюджету на пільгових умовах з використанням гарантії Світового банку (800 млн дол) і макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 1 млрд євро", — раніше заявила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова.
Місія МВФ працюватиме в Україні до 19 вересня.
Нагадаємо, золотовалютні резерви України скоротилися.