Місія МВФ прибула до України

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом прибула до Києва та розпочала свою роботу в Україні.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"З 6 вересня 2018 року місія Міжнародного фонду розпочала роботу в Україні на чолі з Рон ван Роденом", - йдеться в повідомленні.

Міністерство фінансів планує обговорити з місією МВФ продовження співпраці після закінчення програми розширеного фінансування в березні 2019 року.

"Позитивні результати, над досягненням яких Міністерство фінансів буде працювати разом з МВФ, дозволить не тільки поповнити резерви НБУ, але і відкриє шлях до залучення фінансування державного бюджету на пільгових умовах з використанням гарантії Світового банку (800 млн дол) і макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 1 млрд євро", — раніше заявила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова.

Місія МВФ працюватиме в Україні до 19 вересня.

Нагадаємо, золотовалютні резерви України скоротилися.