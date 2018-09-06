На Херсонщині госпіталізували 15 дітей з підозрою на хімотруєння через ситуацію в Армянську

У Херсонській області госпіталізували в обласну лікарню 15 дітей з підозрою на хімічне отруєння в результаті викидів шкідливих речовин на заводі "Кримський титан", який знаходиться на окупованомуРосією півострові. Про це передає "ТСН".

Як повідомляється, у всіх дітей однакові симптом: сльозотеча, ларингіт.

Припускають, що діти отруїлися від викидів заводу "Кримський титан".

Відзначимо, 27 серпня на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини. Також повідомлялося, що у зв'язку з ризиком екологічної катастрофи "Кримський титан" призупиняє виробництво, а дітей евакуюють з Армянська.

У свою чергу українська розвідка повідомила, що підрозділи Збройних сил РФ в серпні проводили в анексованому Криму стрілянини в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового і содового заводів. Крім того, на адмінкордоні з Кримом зафіксовані перші випадки отруєнь прикордонників, які працюють у безпосередній близькості від заводу "Кримський титан".

Раніше повідомлялося, що омбудсмен Людмила Денисова звернулася до директора Програми ООН з навколишнього середовища Еріку Солхейму і директору та регіональному представнику Європейського офісу Програми ООН з навколишнього середовища Яну Дусику через ситуацію в окупованому Армянську.

Зокрема, вона розповіла, що жителі Криму скаржаться, що на дахах будинків, металевих предметах і в квартирах утворився маслянистий наліт жовтуватого відтінку, а в повітрі стоїть стійкий запах кислоти, який заважає дихати. Омбудсмен підкреслила, що окупаційна влада Криму приховують реальний рівень екологічної небезпеки.