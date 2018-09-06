На Херсонщині госпіталізували 15 дітей з підозрою на хімотруєння через ситуацію в Армянську

У Херсонській області госпіталізували в обласну лікарню 15 дітей з підозрою на хімічне отруєння в результаті викидів шкідливих речовин на заводі "Кримський титан", який знаходиться на окупованомуРосією півострові. Про це передає "ТСН".
Як повідомляється, у всіх дітей однакові симптом: сльозотеча, ларингіт.
Припускають, що діти отруїлися від викидів заводу "Кримський титан".
Відзначимо, 27 серпня на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини. Також повідомлялося, що у зв'язку з ризиком екологічної катастрофи "Кримський титан" призупиняє виробництво, а дітей евакуюють з Армянська.
У свою чергу українська розвідка повідомила, що підрозділи Збройних сил РФ в серпні проводили в анексованому Криму стрілянини в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового і содового заводів. Крім того, на адмінкордоні з Кримом зафіксовані перші випадки отруєнь прикордонників, які працюють у безпосередній близькості від заводу "Кримський титан".
Раніше повідомлялося, що омбудсмен Людмила Денисова звернулася до директора Програми ООН з навколишнього середовища Еріку Солхейму і директору та регіональному представнику Європейського офісу Програми ООН з навколишнього середовища Яну Дусику через ситуацію в окупованому Армянську.
Зокрема, вона розповіла, що жителі Криму скаржаться, що на дахах будинків, металевих предметах і в квартирах утворився маслянистий наліт жовтуватого відтінку, а в повітрі стоїть стійкий запах кислоти, який заважає дихати. Омбудсмен підкреслила, що окупаційна влада Криму приховують реальний рівень екологічної небезпеки.
Нагадаємо, у ніч проти 24 серпня на півночі окупованого Криму стався викид з незаконно працюючих там хімічних підприємств, що призвело до різкого погіршення здоров'я місцевих жителів і особливо дітей. Крім того, на металевих предметах, деревах, дахах будинків і навіть усередині приміщень утворився маслянистий наліт з жовто-зеленим відтінком.
У Херсонській області також було зафіксовано факти хімічного забруднення повітря й грунту з території окупованого Криму. Лише на 12-й день екологічної катастрофи "влада" Криму "припинила" на два тижні роботу заводу "Титан" в Армянську. Дітей шкільного віку і дошкільнят з матерями розпорядилися відправити до санаторіїв.
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