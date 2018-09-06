На KMW 2018 K7 Media презентує інсайти FAANGS та ексклюзивний скринінг дитячого контенту з усього світу

Інтелектуальний партнер KYIV MEDIA WEEK – K7 Media – готується до свого приїзду в Україну.

Міжнародна медіаконсалтингова компанія вже четвертий рік поспіль бере активну участь в медіафорумі і поділиться з його учасниками ексклюзивними інсайтами FAANGS (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google і Snapchat), а також проведе спеціальний скринінг дитячого контенту.

Ключовим моментом презентації про FAANGS буде секретність, яка вкрила процес виробництва контенту онлайн-платформами, а також як вони впливають на розвиток галузі в цілому. Спікер презентації – менеджер з комунікацій K7 Media Девід Чіарамелла (David Ciaramella).

«Ми раді знову співпрацювати з KYIV MEDIA WEEK, і з нетерпінням чекаємо можливості поділитися своїми думками і інсайтами про тренди в медіа. Форум – це прекрасне місце для обговорення процесів всередині галузі, і нам дуже приємно знову бути його Інтелектуальним партнером», – говорить Девід.

Катерина Удут, заступник директора MRM та організатор KMW додає: «Багаторічне партнерство та дружба з K7 Media є предметом гордості для нас, як організаторів масштабного заходу у сфері медіа. Завдяки унікальній експертизі, якою володіє ця компанія, ми можемо сміливо доповнювати програму KMW надзвичайно актуальними і цікавими темами. Адже саме від бізнес-стратегій цифрових гігантів, про яких розповість учасникам форуму Девід, та від того, на яких мультфільмах та серіалах виховується юний глядач сьогодні, значною мірою буде залежати майбутнє світової телеіндустрії».

K7 Media проводить аналітичні дослідження про глобальні тенденції в індустрії контенту для великих світових медіа-брендів. Компанія надає своїм клієнтам регулярні звіти і шоуріли кращих світових форматів, а її команда міжнародних фахівців регулярно інформує кожного клієнта індивідуально про телевізійні та діджитальні тренди.

Якщо ви хочете отримати додаткову інформацію про послуги K7 Media, Девід Чіарамелла з радістю зустрінеться з вами на KYIV MEDIA WEEK. Електронна пошта Девіда – david.ciaramella@k7.media.

Презентація-скринінг «Тренди FAANGS від K7 Media» відбудеться 17 вересня о 16:10 в конференц-залі Paris. Скринінг дитячого контенту – 19 вересня в 10:00 в конференц-залі Paris. KYIV MEDIA WEEK пройде 17-21 вересня 2018 року в готелі Hyatt Regency Kyiv.