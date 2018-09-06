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На оборонний бюджет України піде понад 5% ВВП, - РНБО

6 вересня, 2018 - 19:16
Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила основні параметри оборонного бюджету на 2019 рік.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

На потреби сектору безпеки і оборони України буде скеровано понад 5% ВВП.

"Одним з важливих пріоритетів бюджету наступного року за дорученням президента України визначено суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців", - зазначив секретар РНБО Олександр Турчинов.

За його словами, серед пріоритетних напрямків фінансування на наступний рік - розробка, підготовка виробництва та закупівля нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема, сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, зокрема, крилатих ракет).

Серед інших напрямків - посилення системи протиповітряної оборони та можливостей авіації Повітряних Сил ЗСУ, робота у сфері кібербезпеки, розвиток та модернізація спеціального зв'язку та захисту інформації, виконання Національної розвідувальної програми на 2016 - 2020 роки, посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю.

Крім того, у РНБО додали, що на засіданні розглянули "невідкладні заходи із захисту національних інтересів України у південних регіонах, акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці" та "проектну загрозу для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні".

 
    
Джерело: День
          
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