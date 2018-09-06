Нацбанк підвищив облікову ставку до 18%

Національний банк України підвищує з 7 вересня облікову ставку на 0,5 процентного пункту (п.п.) - до 18% річних для приведення рівня інфляції в межі цільового діапазону в кінці 2019 року. Відповідне рішення Про розмір облікової ставки правління НБУ затвердило 12 липня 2018 року, повідомляє прес-служба регулятора.

Це вже шосте рішення про підвищення облікової ставки: НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5% річних 27 жовтня 2017 року, потім до 14,5% річних з 15 грудня 2017 року, до 16% річних з 26 січня 2018 року, до 17% річних з 2 березня 2018 року і до 17,5% річних з 13 липня.

Нагадаємо, перед тим НБУ підвищив облікову ставку до рівня 17,5% річних з 13 липня 2018 року.