НБУ хоче дозволити виплачувати зарплату готівкою в сумі понад 50 тисяч грн

Національний банк пропонує унормувати низку питань стосовно ведення касових операцій в Україні. Серед іншого пропонується виключити виплати, пов’язані з оплатою праці, з норми про граничну суму розрахунків між компаніями та громадянами в 50 тисяч гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

“Національний банк розробив та пропонує для громадського обговорення проект постанови Правління НБУ “Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, — йдеться у повідомленні.

Документ уточнює норму стосовно випадків не застосування граничних сум розрахунків готівкою. Зокрема Нацбанк пропонує визначити, що гранична сума розрахунків готівкою між суб’єктами господарювання та фізичними особами у розмірі 50 тисяч гривень, не поширюється на виплати, пов’язані з оплатою праці. Відповідне уточнення пов’язане з дотриманням вимог законодавства про працю.

Нагадаємо, у липні до України надійшло $142 млн прямих іноземних інвестицій.