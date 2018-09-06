Норвегія та Китай підписали угоду щодо спорудження вітрових електроустановок на Херсонщині

Норвезька компанія NBT та китайська Power China у четвер, 6 вересня, підписали договір про проектування та будівництво в Херсонській області 67 вітрових електроустановок. Підписання відбулося у Києві, на церемонії був присутній президент України Петро Порошенко.

З боку норвезької компанії договір підписав генеральний директор ПАР Юар Вікен.

За словами Порошенка, вже до кінця наступного року уздовж узбережжя озера Сиваш побудують 67 вітрових електроустановок потужністю 250 МВт.

"Інвестиція у майже 450 млн дол дозволяє створити нові робочі місця, забезпечити надходження податків до бюджету. А 250 МВт електроенергії здатні будуть забезпечити більше третини потреб Херсонщини", - зазначив президент.

Він також наголосив, що вітрові електроустановки розмістять буквально в декількох кілометрах від окупованого Криму.

Окрім того, Порошенко привітав міністра закордонних справ Норвегії пані Іне Еріксен Сьорейде з візитом в Україну, в Київ та на Донбас.