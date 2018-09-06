Палата представників США ухвалила законопроект щодо санкцій проти виконавців та замовників кібератак

Палата представників США ухвалила законопроект, що дозволяє накладати санкції на виконавців та замовників кібератак. Про це заявили у Комітеті Палати представників США із питань закордонних справ, повідомляє "Укрінформ".

"У вівторок Палата представників ухвалила акт "Про кіберстримування та відповідні заходи", що дозволить реагувати на заохочувані державами кібернетичні дії проти США. Зокрема, підтриманий обома партіями законодавчий акт захищає нашу економіку, вибори та критичну інфраструктуру від заохочуваної державами шкідливої кібернетичної активності, створюючи законодавчі рамки дій зі стримування та реагування на майбутні кібератаки проти США", - йдеться у поширеному прес-релізі.

Глава Комітету Ед Ройс пояснив, що новий законопроект вимагає від президента формувати списки небезпечних у кіберпросторі діячів, відповідальних за дії, що становлять загрозу для "національної безпеки, закордонних справ, економічного здоров’я чи фінансової стабільності США".

"На практиці це оформить давню неофіційну політику США із визначення та висвітлення шкідливих учасників кіберпростору. Більше того, цей законопроект вимагатиме від президента накладати санкції із наявного у нього переліку на усіх небезпечних учасників кіберпростору", - сказав Ройс.

Додамо, що для набуття чинності законопроект ще має бути ухвалений Сенатом США.

Як повідомлялося раніше, експерти з кібербезпеки та розвідки США заявили про те, що Штати готуються до кібератак, які Іран може розпочати як помсту за запровадження санкцій.