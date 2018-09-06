Петиція щодо Сенцова зібрала на сайті Білого дому необхідні 100 тисяч підписів

Петиція на підтримку українського режисера Олега Сенцова, незаконно ув'язненого в Російській Федерації та інших бранців Кремля, яку було розміщено на сайті Білого дому США, у четвер, 6 вересня, зібрала необхідні 100 тисяч підписів. Тепер американська влада зобов’язана відреагувати на заяву.

"Кримський режисер Олег Сенцов отримав 20 років у російській в'язниці за безпідставними обвинуваченнями в тероризмі, оскільки він виступав проти російської анексії Криму. Майже три місяці тому він почав голодування, вимагаючи звільнення не для себе, а для всіх 64 українських політичних в'язнів у Росії. Неминуча смерть Олега швидко наближається через бездіяльність, адже його стан критичний. Європейський парламент вже закликав Володимира Путіна негайно звільнити Олега Сенцова та інших. Тепер настав час для Америки висловитися. Ми наполегливо закликаємо наш уряд зайняти тверду позицію з цього питання і використовувати всі важелі, щоб вимагати негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів у Росії", - йдеться у тексті петиції.

Необхідну кількість підписів потрібно було зібрати до 8 вересня, інакше вона була б знята з сайту Білого дому.

Петицію можуть підписувати не лише громадяни США, а й кожен охочий з усього світу.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді 4 вересня зареєстровано проект постанови про заяву до норвезького Нобелівського комітету про висунення кандидатури українського кінорежисера, політв’язня в Російській Федерації Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.

Нагадаємо, Сенцов, незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії, 14 травня 2018 року оголосив голодування, вимагаючи звільнення усіх українців - політв'язнів Кремля.

Загалом у РФ та окупованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.