Під Києвом відбудеться шоу-виставка "Світ коней"

8 і 9 вересня «Парку Київська Русь» запрошує здійснити незабутню подорож у часі в епоху Київської Русі.

Завітавши до «Парку Київська Русь» гості зможуть на власні очі побачити, яким було наше місто в давнину, адже тут на основі знань сучасної науки відтворюється Древній Київ V-XIII століть в масштабі 1: 1, а також відроджується дух цієї славетної епохи.

Протягом двох днів гості Князівства «Київська Русь» зможуть зануритися в величну епоху Київської Русі. Відтворюваний в натуральному розмірі Древній Київ викличе у відвідувачів справжнє захоплення шедеврами середньовічної архітектури. Гості Древнього Києва на власні очі побачать дерев’яну оборонну споруду «Заборолу», князівські тереми та трибуни, садиби киян Х-ХII століть, єдине в Україні діюче облогове знаряддя - требушет, а також унікальну відтворену дерев'яну Василівську церкву Х століття.

Дізнатися більше про життя наших предків можна, відвідавши музеї історичного костюму, середньовічної музики та дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і середньовічних тортур.

Відвідавши Древній Київ 8 і 9 вересня гості не тільки зможуть провести вихідні в приємній атмосфері Київської Русі, просоченої величчю історії та доброзичливістю жителів середньовічного міста, а й побачити коней унікальних історичних порід. Адже в ці дні в Князівстві відбудеться свято гармонії людини та природи – шоу-виставка «Світ коней». Головними на святі будуть не князі або богатирі, а їхні вірні супутники й добрі друзі – коні з Княжої стайні Древнього Києва. На відвідувачів чекає пізнавально-розважальна програма, присвячена світу коней.

Унікальність цієї шоу-виставки в тому, що всю увагу на цьому заході буде присвячено унікальним коням, яких звезли з усього світу та зібрали в Княжій стайні в Князівстві Київська Русь. Коней деяких порід в Україні більше ніде не побачити!

Гості Парку дізнаються про походження порід, про те, які видатні історичні особистості свого часу їздили на представниках тієї чи іншої породи. Конячок можна буде погладити, сфотографуватися з ними, покататися верхи.

Крім того, ці прекрасні й розумні тварини покажуть свої вміння. Актори кінно-трюкового театру «Київська Русь» - досвідчені наїзники - здивують глядачів кінно-стройовою підготовкою і вразять віртуозним виконанням трюків.

Відвідувачі зможуть не тільки насолоджуватися дійством, а й долучитися до нього, взявши участь в конкурсах, іграх, слов'янських забавах, танцювальних флеш-мобах, запальних хороводах.

У Князівстві «Київська Русь» можна відчути себе повноправним жителем стародавнього міста. Тут можна пройтися по середньовічних вуличках, відвідати ярмарок майстрів, приміряти костюми часів Київської Русі та влаштувати фотосесію в них, постріляти з лука в середньовічному тирі, викарбувати монету на княжому монетному дворі, відвідати майстер-клас з гончарства, пролетіти над Лісовим озером на канатному спуску «Політайло ». Зголоднівши можна скуштувати середньовічних страв, що приготовані за старовинними рецептами, від княжих кухарів. Для діток працює мотузковий куб-лабіринт «Мишоловка». Також є можливість залишитися на ніч в будинку готельного типу «4 кімнати», попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 14:00 і триватиме орієнтовно до 18:30.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 150 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для школярів - 50 грн., дошкільнята - безкоштовно.

Древній Київ в «Парку Київська Русь» розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують з Києва від станції метро «Видубичі» (вихід з метро в бік супермаркету «Фуршет») відповідно до розкладу на сайті. Краща дорога своїм автомобілем - через місто Обухів, яка вказана на сайті Князівства в розділі «Контакти». GPS-навігатори часто вказують гірше дорогу не через Обухів, їй слідувати не рекомендується.

Детальна інформація