Південна Корея та КНДР погодили дату і місце третього саміту

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином в Пхеньяні. На триденній зустрічі буде обговорюватися денуклеарізація Корейського півострова. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на адміністрацію президента Південної Кореї.

"Президент Південної Кореї Мун Чже Ін відправиться з триденним візитом до Пхеньяну, де зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином. Саміт пройде з 18 по 20 вересня. Точні дати саміту були узгоджені 5 вересня під час візиту південнокорейської делегації в столицю КНДР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на зустрічі з південнокорейським посланником Чон Ій Еном Кім Чен Ин знову підтвердив свою готовність до денуклеаризації Корейського півострова. Крім того, він заявив, що зберігає віру в те, що Дональд Трамп зможе подолати складності в американо-північнокорейських переговорах. Однак малоймовірно, що глава КНДР відправиться в кінці вересня в Нью-Йорк, щоб прийняти участь в Генеральній асамблеї ООН.

"Північ і південь повинні як і раніше посилено домагатися денуклеаризації на Корейському півострові", - сказав лідер КНДР. Необхідно повністю усунути небезпеку збройного конфлікту і жаху війни на Корейському півострові", домігшись міцного миру без ядерної загрози, заявив Кім Чен Ин.

Планований візит Мун Чже Іна в Пхеньян стане першою офіційною поїздкою південнокорейського президента в столиці Північної Кореї за останні десять з гаком років.

Як повідомлялося, перші два саміти лідерів Південної Кореї і КНДР пройшли в Пханмунджомі в квітні і травні 2018 року. 27 квітня Мун і Кім домовилися про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові, а також про офіційне закінчення стану війни, в якому обидві країни перебували з початку 1950-х років.