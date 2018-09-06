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Президент доручив розробити Морську доктрину України

6 вересня, 2018 - 18:09
Фото з відкритих джерел

Президент Петро Порошенко доручив розробити Морську доктрину з урахуванням поточної ситуації із блокуванням кораблів в Азовському морі.

Про це він заявив на засіданні Ради нацбезпеки і оборони, повідомляє Укрінформ.

"Просив би уряд, щоб ми доклали зусиль для прискорення Морської доктрини, де ми у тому числі врахуємо врахуємо поточну ситуацію в Азовському морі", - сказав Порошенко.

Президент зауважив, що МЗС разом із Мін’юстом мають внести пропозиції щодо юридичного захисту національних інтересів, компенсації збитків, яких зазнає держава через блокування РФ Азовського моря.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі заявляють про умисне перешкоджання проходженню суден до українських портів Азовського моря, а також очікують, що Росія забезпечить до них безперешкодний доступ.

 

Джерело: Укрінформ

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