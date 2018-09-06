Рада урівняла права жінок і чоловіків в армії

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях".

За ухвалення відповідного законопроекту №6109 у другому читанні та в цілому проголосувало 247 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє Укрінформ.

"Цей закон стосується гендерної рівності чоловіків і жінок під час проходження служби в Збройних силах України. Взагалі, ідея закону полягає в тому, що ми не ділимо осіб на чоловіків і жінок і фактично всі особи користуються однаковими правами під час проходження служби. Це зобов'язання України, це практика Європейського Союзу, Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки - ми її впроваджуємо, безумовно, з повагою до законів про захист материнства", - зазначив секретар комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник із трибуни парламенту.

Так, законом зокрема визначено, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі.

Це включає прийняття їх в добровільному порядку (за контрактом) і призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі та дотримання правил військового обліку.

Нагадаємо, у лавах ЗСУ служать більше 55 тисяч жінок.