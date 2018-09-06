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Рада Європи схвалила рішення про створення системи перевірки туристів до прибуття в ЄС

6 вересня, 2018 - 16:07
Фото Reuters

На засіданні Ради Європи сьогодні, 5 вересня, було прийнято постанову про створення Європейської системи інформації про подорож і авторизацію (ETIAS).

Про це повідомляє прес-служба ради.

Після цього фінальну версію постанови повинні підписати в Раді та Європейському парламенті. Підсумковий текст буде оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і вступить в силу через 20 днів після публікації. Очікується, що система ETIAS буде запущена вже до 2021 року.

Раніше, в липні, постанову також схвалили в Європарламенті.

ETIAS призначена для проведення попередніх перевірок осіб, які мають намір в'їхати на територію Євросоюзу, і при цьому мають громадянство країн, що не потребують візи. Авторизація буде проходити в режимі онлайн, коштувати 7 євро і діяти три роки. Головне завдання системи - підвищити внутрішню безпеку країн ЄС і запобігти нелегальній імміграції.

Джерело: День

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