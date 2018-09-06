Сенцов заявив омбудсмену РФ, що піде до кінця і не припинить голодування

Уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому окрузі РФ Анатолій Сак каже, що мав розмову з політв’язнем Олегом Сенцовим.

Про це повідомляє “Інтерфакс”.

“Для людини, яка перебуває в режимі голодування, виглядає цілком здоровим. Він адекватний, спокійний загалом. У добровільному порядку йому надається медикаментозна допомога. Коли я прийшов до нього, він саме лежав на крапельниці”, – сказав Сак.

За його словами, Сенцов заявив, що “не потребує візитів” правозахисників чи священнослужителів.

Крім того, Сенцов сказав йому, що не планує припиняти голодування і має намір йти до кінця. Також український політв’язень виключив можливість прохати про помилування в президента РФ Володимира Путіна.

Український режисер з Криму Олег Сенцов був незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії, 14 травня 2018 року оголосив голодування, вимагаючи звільнення усіх українців – політв’язнів Кремля.

Нагадаємо, що петиція щодо Сенцова зібрала на сайті Білого дому необхідні 100 тисяч підписів.