Сенцова можуть номінувати на премію Сахарова, - ЗМІ

Український політв'язень і режисер Олег Сенцов стане одним з номінантів на премію Сахарова в 2018 році.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, цілком ймовірно, що Сенцов стане одним з номінантів премії Сахарова. Зокрема, українець користується значною підтримкою Європейської народної партії, Європейських консерваторів і реформістів, а також групи ALDE в Європарламенті.

"Підтвердження очікується наступного тижня, а рішення по лауреату - в кінці жовтня", - додав Йозвяк.

It is very likely that Oleg #Sentsov will be one of the nominees for this year’s #Sakharovprize. He enjoys support among some EPP, ECR and ALDE MEPs. Confirmation next week and decision on the final laureate at the end of October. #Crimea #Ukraine #Russia