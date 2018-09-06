Швеція блокуватиме будівництво Nord Stream 2

Більшість політичних партій Швеції виступають за блокування будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомила радіостанція Sveriges Radio, передає "Укрінформ".

"Північний потік-2" - це погана пропозиція як в плані енергополітики і екології, так і в плані політики безпеки. Ми активно виступаємо за те, щоб усіма можливими способами зупинити цей проект", - заявила уповноважена Помірної коаліційної партії з питань ЄС Карін Енстрем.

Євродепутат від Християнсько-демократичної партії Швеції Ларс Адактуссон наголосив, що Росія не поважає міжнародне право, привівши в приклад ситуацію з Грузією і Кримом. Тому він вважає, що важливо знайти інші шляхи для забезпечення ЄС енергією, не стаючи залежними від Росії.

Голова Партії Зелених в Раді у справах ЄС в парламенті Йонас Ерікссон зазначив, що Швеція раніше зіткнулася зі складнощами в застосуванні міжнародного права проти "Північного потоку-2", тому він вважає правильним рішення Єврокомісії про зміну законодавства, що дозволить заблокувати проект.

Член Ради у справах Європейського союзу і депутат Лівої партії Йенс Хольм заявив, що Швеція підтримає цю ініціативу Єврокомісії, незалежно від результату голосування, яке відбудеться в неділю.

"Проект "Північний потік-2" буде заблокований", - запевнив шведський депутат.

Як повідомлялося раніше, німецька компанія Uniper може відмовитися від будівництва російського природного газопроводу Nord Stream-2, якщо Вашингтон санкціонує цей проект. Так, нагадаємо, що нещодавно до Конгресу США внесли законопроект про санкції проти "Північного потоку-2".