Шведські депутати закликають ЄК заблокувати "Північний потік-2"

Більшість шведських парламентарів виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє радіостанція Sveriges Radio.

Шведські політики вважають, що ЄС повинен втрутитися у проект газопроводу, частина якого має пройти через територіальні води Швеції. Зокрема, колишній міністр оборони, уповноважений Помірної коаліційної партії з питань ЄС Карін Енстрем зазначила, що цей газопровід негативно вплине на екологію і безпеку.

"Ми активно виступаємо за те, щоб усіма можливими способами зупинити цей проект", - сказала парламентар.

Євродепутат від шведської Християнсько-демократичної партії Ларс Адактуссон каже, що Росія не дотримується міжнародного права, будуючи "Північний потік-2".

"Ми бачили, що відбулося в Грузії, бачили, що відбулося на Україні та в Криму. Тому важливо знайти інші способи забезпечення енергією", - зазначив депутат Європарламенту.

У свою чергу, голова Ради у справах ЄС в Риксдазі Юнас Ерікссон, який представляє Партію зелених, нагадав, що раніше Стокгольм вже стикався з труднощами в застосуванні міжнародного права проти будівництва "Північного потоку-2". Тому він вважає правильним рішення Єврокомісії змінити законодавство, що згодом допоможе заблокувати цей проект.

Згідно з планом, трубопровід буде завершено до початку 2020 року. Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Нагадаємо, що ЄС звинуватив РФ у перешкоджанні судноплавству Керченською протокою.