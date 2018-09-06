"Слава Україні!": Нардепи підтримали в першому читанні нове військове вітання

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про встановлення у ЗСУ нового вітання "Слава Україні! – Героям слава!" замість вітання радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров’я!". За ухвалення за основу законопроекту № 9036 "Про внесення змін статутів Збройних сил України" проголосували 283 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє "Укрінформ".

Так, законопроектом пропонується зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України та Стройового статуту Збройних сил України щодо встановлення нового військового вітання "Слава Україні" – "Героям слава", а також впорядкування Ритуалу підняття Державного Прапора України.

У стройовому статуті ЗСУ пропонується встановити, що на вітання та прощання начальника або старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, які перебувають у строю, відповідали: "Героям слава".

Водночас поза строєм на вітання начальника "Бажаю здоров’я товаришу (пане)" або "Вітаю, воїни (воїне)" військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров’я товаришу (пане)".

Пропонується також запровадити альтернативне військове звернення "пане" до діючого "товариш".

Зараз на вітання начальника "Здрастуйте, товариші" всі військовослужбовці, що перебувають у строю або поза строєм, відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров'я". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, то на його слова "До побачення, товариші" військовослужбовці відповідають: "До побачення", додаючи в кінці відповіді слово "Товаришу".

Як зазначалося, прийняття цього проекту закону дозволить забезпечити підвищення престижу військової служби та іміджу Збройних сил України в суспільств, впорядкування взаємовідносин між військовослужбовцями та запровадження нових традицій українського війська, йдеться у пояснювальній записці.

Разом з тим при розгляді цього законопроекту парламент дав доручення Комітету ВР з нацбезпеки при підготовці документа до другого читання передбачити такі ж зміни і в законодавство про Національну поліцію.

Як повідомлялося, під час військового параду в День незалежності в Києві 24 серпня як військове вітання використовувалось вперше вітання "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Президент Петро Порошенко вніс у Раду відповідний законопроект 3 вересня.