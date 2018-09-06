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США, Франція, ФРН і Канада підтримали висновки слідства щодо причетності влади РФ до отруєння Скрипалів

6 вересня, 2018 - 18:31
Фото Reuters

США, Франція, Німеччина і Канада підтримали висновки Великої Британії щодо причетності до отруєння екс-агента Сергія Скрипаля вищого керівництва Росії.

Як повідомляє ВВС, ключові союзники Лондона вважають, що російський уряд "майже напевно" особисто схвалив операцію з отруєння в Солсбері.

Лідери країн-союзниць у своїй спільній заяві закликали Росію забезпечити повне розкриття даних про програму хімзброї Новачок.

Додамо, що Росія продовжує заперечувати будь-яку причетність до отруєння Скрипаля та його дочки Юлії.

Джерело: День

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