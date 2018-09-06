США, Німеччина і Туреччина попередили Асада та РФ про можливу катастрофу в Сирії

Туреччина повідомила Російську Федерацію про те, що вважає авіаудари по провінції Ідліб помилкою, а можливий захоплення регіону - катастрофою. Про це повідомляє Anadolu.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що в Анкарі засуджують авіаудари по сирійському Ідлібу, які завдала авіація РФ. З його слів, Туреччина після атак РФ повідомила, що вважає атаку на провінцію помилкою.

"Мета атак полягає в тому, щоб захопити Ідліб. Це несе серйозний ризик. Це буде катастрофою в усіх відносинах", - заявив Чавушоглу.

Також він додав, що через захоплення провінції до Туреччини може бігти більше 2 мільйонів чоловік.

Разом з тим, глава МЗС ФРН Хако Маас заявив, що Німеччина поділяє стурбованість Туреччини з приводу розвитку ситуації в провінції.

"Ми також стурбовані цим. Ми говоримо про регіон, ситуація в якому загрожує подіями, які можуть викликати непередбачувану гуманітарну катастрофу. Необхідно допомогти тим, хто біжить з Ідліб", - заявив Маас.

Він додав, що вони обговорили з Туреччиною питання про надання допомоги можливим біженцям.

Глав МЗС ФРН наголосив, що тристоронній саміт, який пройде 7 вересня 2018, має велике значення. Німеччина підтримає Туреччину на майбутньому саміті.

Як повідомляє CNN, президент США Дональд Трамп заявив про те, шо Штати будуть "дуже злі", якщо в сирійській провінції Ідліб відбудеться насильство і застосування хімічної зброї.

"Вони, сподіваюся, буде дуже, дуже розсудливими та обережними, тому що світ стежить. Не може бути бійні. Якщо буде бійня, світ буде дуже, дуже сердитий. І Сполучені Штати будуть злитися", - наголосив він.

Трамп і вищі посадові особи попередили сирійський режим і його союзників, РФ та Іран, не використовувати хімічну зброю або нерозважливо вбивати людей.

"Там, принаймні, 3 мільйони безневинних людей. Світ спостерігає, і Сполучені Штати дуже уважно стежать", - додав Трамп.

В цілому американський президент назвав ситуацію в Ідлібі "сумною".

Раніше Трамп наголошував про те, що аби уникнути гуманітарної катастрофи, урядовим військам Сирії, а також Ірану та Росії варто відмовитися від силового звільнення провінції Ідліб на півночі країни.

Тим часом Міністерство оборони РФ підтвердило проведення авіаударів у сирійському Ідлібі, який намагаються взяти під контроль сили президента Башара Асада.

Перед тим російські та сирійські літаки завдали удару, незважаючи на заплановану зустріч лідерів РФ, Ірану і Туреччини для обговорення можливої операції у регіоні.

Нагадаємо, РФ відновила авіаудари в Сирії. Російські військові літаки відновили повітряні удари по останньої утримуваної повстанцями провінції Ідліб після 22-денної перерви. Щодо ситуації в провінції Ідліб у Сирії Радбез ООН збирається на засідання.

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