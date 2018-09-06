Супрун розповіла, як вегетаріанство впливає на здоров'я

В.о. міністра МОЗ Уляна Супрун розповіла, чи корисне вегетаріанство для здоров'я.

Про це вона повідомила на своїй сторінці на Facebook.

Вегетаріанство стало способом життя для багатьох людей. Його основа - виключення з раціону м'яса тварин. Існують й більш суворі види вегетаріанських дієт, як-от веганство, прихильники якого відмовляються від великої кількості продуктів тваринного походження у харчуванні та в побуті.

Супрун розвіяла міфи про вегетаріанство та запевнила, що належним чином спланований вегетаріанський раціон харчування є здоровим, збалансованим та в багатьох випадках корисним для профілактики багатьох захворювань.

"Близько 7 років тому на просторах інтернету почала поширюватись неправдива інформація, начебто ВООЗ визнало вегетаріанство хворобою, а саме - психічним розладом. З часом ця неправдива інформація почала ширитися по медіа. Навіть після офіційного спростування ВООЗ, для багатьох людей ця новина залишила невірне сприйняття такого стилю життя.

Належним чином спланований вегетаріанський раціон харчування є здоровим, збалансованим та в багатьох випадках корисним для профілактики багатьох захворювань. Академія харчування та дієтології США підтверджує, що така дієта підходить для людей на всіх етапах життєвого циклу, в тому числі жінкам під час вагітності й лактації, немовлятам, дітям, підліткам, людям похилого віку, а також спортсменам", - зазначила очільниця МОЗ.

Також пані Супрун пояснила, що вегетаріанство - це не просто відмова від м'яса.

"Щоб бути корисною, рослинна дієта має бути дотримана ретельно та уважно. Адже це не означає просту відмову від м’яса та продуктів тваринного походження. Саме здоровий рослинний раціон (овочі, фрукти, насіння), а також повноцінна заміна тваринного білка на рослинний (бобові, соєві продукти, горіхи) сприяють зменшенню ризику появи багатьох захворювань. Якщо ж ви не їсте м’яса, втім компенсуєте це малопоживною їжею - очікувати на якісь корисні ефекти для здоров’я марно", - пояснила вона.

Нагадаємо, Супрун розповіла, як здолати "післявідпустковий синдром".