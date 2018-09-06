Ситуація в Армянську: Порошенко закликав створити міжнародну комісію та евакуювати звідти дітей

Президент України Петро Порошенко прокоментував ситуацію, яка склалася на заводі "Кримський титан" в анексованому Армянську (АРК), заявивши про необхідність створення міжнародної комісії.

Про це він сказав під час засідання РНБО, трансляцію якого вів телеканал "112 Україна".

"Ми всі проінформовані про екологічну катастрофу, яка сталася на окупованій території Криму в місті Армянськ. У нас, на сьогоднішній день, наші екологи повідомляють дуже занепокійливі дані. У нас підтвердилися атаки, за доповіддю ДПСУ ... (на українських прикордонників, - ред.). Нам потрібно зробити кілька речей. Перша річ - необхідно створити міжнародну комісію і зупинити екологічну катастрофу, яка безпосередньо впливає на Україну, происходитя на окупованій території, знати її причини. Тим більше, що за версією надійних джерел, які я маю в своєму розпорядженні, це наслідки відповідних тренувань російських військових, які призвели до руйнування екологічних захисних механізмів", - заявив Порошенко.

Другою дією, яку повинна вчинити українська влада, Порошенко назвав створення умов для вивозу дітей з Армянська на материкову територію для відпочинку, оздоровлення та, за словами президента, порятунку. Про це Порошенко попросив прем'єра Володимира Гройсмана.

"І нашим обласним адміністраціям я прошу донести, щоб відповідні запрошення були організовані, прикордонній службі забезпечити спрощений порядок перетину кордонів для організованих дитячих груп. Вони повинні відчувати турботу Української держави за кожного, хто опинився на окупованій території, незалежно від того, це окупована територія українського Криму, або окупована територія українського Донбасу", - сказав президент.

Читайте також Армянськ: наслідки окупації.