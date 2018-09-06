У Києві на Трухановому острові впав вертоліт, постраждали 2 людей

У Києві, на Трухановому острові, сьогодні вранці, 6 вересня, впав вертоліт. В результаті тілесні ушкодження отримали двоє осіб, їх надають необхідну допомогу, йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції Києва на сторінці у Facebook.

Зазначається, що інформація про падіння вертольота на Трухановому острові у чергову частину Дніпровського управління поліції надійшла о 07:22.

Слідчо-оперативна група проводить огляд місця події.

"У результаті падіння двоє осіб отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізовують. Інформація про стан їх здоров‘я уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що вертоліт цивільний і належить приватній фірмі.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.