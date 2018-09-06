У Львові відбудеться концерт до 50-річчя лідера гурту "Скрябін"

Участь у великому стадіонному дійстві «Кузьма-50», яке пройде 15 вересня на «Арені Львів», візьмуть понад два десятки друзів-музикантів Андрія Кузьменка. Про це «Дню розповіла промо-менеджер проекту Галина Гузьо.

Відомі і маловідомі пісні гурту «Скрябін» співатимуть Джамала, Тарас Чубай (гурт «Плач Єремії»), вокальна формація «Піккардійська терція», Олександр Пономарьов, Дмитро Шуров (Pianoбой), Сергій Танчинець (гурт «Без Обмежень»), Женя Галич (гурт O.Torvald), Арсен Мірзоян, Павло Табаков, Тоня Матвієнко, Євген Толочний, Мирослав Кувалдін (гурт The ВЙО), Tayanna, Сергій Кузін та Соня Сотник, Віктор Винник (гурт «Мері»), MamaRika, Ольга Горбачова, Ivan NAVI, LAUD, Марічка Яремчук, гурти Green Grey, Yurcash, «Один в каное», «Лесик Сам» та інші.

За словами Галини Гузьо, публіка почує і побачить кілька несподіваних зіркових дуетів. Також промо-менеджер говорить, що для концерту готують гігантську сцену, найкращі звук та світло й оригінальну відеографіку: «Пісні Кузьми заслуговують на найкраще!».

Співак, письменник, продюсер, телеведучий, актор, Андрій Вікторович Кузьменко народився 1968 року у місті Самбір, що на Львівщині. Не був професійним музикантом – освіту отримав у Львівському медінституті (факультет стоматології).

Гурт «Скрябін» було створено 1989 року у місті Новояворівськ, де на той час жила родина Кузьменків. Варто додати, що «Скрябін» – перший україномовний гурт у жанрі альтернативної електроніки, доробок якого – 17 студійних альбомів, 2 збірники, 9 макси-синглів, концертний альбом та багато музичних проектів.

Кузьма загинув 2 лютого 2015-го, повертаючись з Кривого Рога, де напередодні мав концерт. Біда сталася близько 8-ої ранку неподалік села Лозуватка, що на Дніпропетровщині, – позашляховик Скрябіна не розминувся з молоковозом. Андрій помер на місці. Відспівували його у Преображенській церкві Львова. Доступ до тіла був відкритий і вдень, і вночі. Поховали музиканта у родинному склепі на кладовищі у смт. Брюховичі, що у передмісті Львова.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.