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У серпні на Донбасі загинули 18 військовослужбовців, - Порошенко

6 вересня, 2018 - 13:55
Фото Reuters

Президент України Петро Порошенко повідомив, що за серпень 2018 року на Донбасі загинули 18 українських військовослужбовців.

"Кожен день на сході України ми маємо артилерійські обстріли з боку Росії. Лише за серпень загинули 18 моїх воїнів, була велика кількість поранених, з якими Ви мали можливість зустрітися в лікарні", - сказав Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Норвегії Іне Серейде (Ine Marie Eriksen Søreide) у четвер, 6 вересня, у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Президент подякував Серейде за те, що вона відвідала в середу Донбас, побувала в Маріуполі.

"Дуже вдячний за те, що Ви мали можливість відвідати в Дніпропетровську лікарню ім.Мечникова. Це є символом того, що Україна бореться, і ту ціну, яку Україна платить за цю боротьбу в протидії російській агресії", - зазначив президент.

Порошенко також подякував главі МЗС Норвегії за участь 13 норвезьких офіцерів к роботі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Як повідомлялося раніше, на Донбасі упродовж минулої доби, 5 вересня, окупанти 31 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще троє отримали поранення.

 

Джерело: Інтерфакс-Україна

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