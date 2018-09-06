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У США чоловік розстріляв людей у діловому центрі, є загиблі

6 вересня, 2018 - 22:01
Фото Reuters
В американському місті Цинциннаті, штат Огайо, невідомий чоловік відкрив стрілянину в діловому центрі. Загинули чотири людини, включно зі стрілком.

Про це повідомляє телеканал WCPO.

"Троє людей загинули і двоє були поранені після "жахливої" перестрілки у центрі в четвер вранці... Стрілок також загинув", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зловмисник близько 9 години ранку зайшов на територію розвантажувального майданчика штаб-квартири банківської корпорації Fifth Third Bank у центрі міста. Потім стрілок увійшов у вестибюль, де між ним і офіцерами поліції зав'язалася перестрілка. В результаті його застрелили правоохоронці.

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