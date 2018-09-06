У Вінниці зібралися онкологи з чотирьох країн світу

За участі провідних онкологів, мамологів, пластичних хірургів зі Швейцарії, Італії, Грузії та України у Вінниці розпочалася сьогодні конференція з онкопластичної та реконструктивної хірургії раку молочної залози. Упродовж двох днів, 6–7 вересня, лікарі ділитимуться передовим досвідом діагностики, визначатимуть шляхи зниження смертності від раку молочної залози та спробують сформувати «золотий стандарт» у лікуванні цього захворювання. Вперше у форматі конференції на базі Подільського регіонального центру онкології відбудеться майстер-клас з онкопластики, під час якого іноземні та українські хірурги проведуть шість операцій з реконструкції молочної залози. Спостерігати за процесом матимуть можливість усі учасники конференції, завдяки телетрансляції з операційного блоку.

«Головна мета конференції – це налагодження тісних контактів з онкологічними інститутами, клініками Європи та Азії, ознайомлення з найбільш інноваційними методами лікування раку молочної залози, який досі посідає перше місце серед жінок у структурі онкологічних захворювань, – розповідає головний лікар Подільського регіонального центру онкології Володимир Шамрай. – Щороку в Україні реєструється 16–18 тисяч випадків захворювання на рак молочної залози, з них близько 550 – у Вінницькій області. Але наша перемога в тому, що у 95 % пацієнтів ми діагностуємо рак на ранніх стадіях, коли ми можемо допомогти і допомагаємо. Завдяки мамологічному відділенню, яке відкрили 6 місяців тому, наші пацієнти мають можливість отримати повний спектр послуг, розпочати і завершити цикл лікування і вийти соціально адаптованими. Адже раніше більшість жінок шукали пластичних хірургів, щоб поставити імпланти та провести реабілітацію. Тепер ми маємо можливість проводити такі операції на базі центру. Але не забуваємо про навчання та передові технології. Тому запрошуємо на майстер-класи провідних онкологів зі світовим ім’ям. Вчимося і практикуємо».

Сьогодні, 6 вересня, лікарі оглянули відібраних пацієнток, які попередньо надали згоду на проведення оперативних втручають в режимі «живої хірургії». Імплантатами та витратними матеріалами забезпечують фармацевтичні компанії. Детальніше про майстер-клас з онкоплатики за участі провідних онкологів світу читайте у наступних номерах газети «День».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора