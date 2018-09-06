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Україна і Туреччина спільно патрулюватимуть у Чорному морі

6 вересня, 2018 - 21:56
Фото mvs.gov.ua

Співробітники Державної прикордонної служби України та Берегової охорони Туреччини спільно патрулюватимуть у Чорному морі.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Сьогодні провели зустріч міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та командувач берегової охорони Турецької Республіки Ахмет Кендір.

"З командувачем Берегової охорони Туреччини Ахметом Кендіром проводимо серйозні консультації та роботу щодо спільних дій з нашими прикордонниками - механізми моніторингу та оперативного реагування, спільні групи, обмін інформацією. Це значно посилить нашу присутність у Чорному морі",   сказав Аваков.

Він уточнив, що наразі відпрацьовується формат спільних дій Берегової охорони Туреччини й українських прикордонників.

Джерело: День

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