Україна запустить серійне виробництво боєприпасів за польськими технологіями

Україна за допомогою польських технологій готує серійне виробництво вибухових речовин і порохів.

Про це повідомили в Укроборонпромі.

"Трансфер технологій з Польщі дозволить Україні забезпечити на своїй території замкнутий цикл виробництва метальних і вибухових речовин. Таким чином ми впритул наблизимося до серійного виробництва боєприпасів", - заявив директор дивізіону високоточної зброї і боєприпасів ДК "Укроборонпром" Андрій Артюшенко, коментуючи результати переговорів з представниками компанії MESKO S.A., що входить до Польського оборонного холдингу.

За його словами, польські партнери в рамках співпраці поставляють деякі комплектуючі для маршових двигунів ракет, які вироблені на підприємствах Укроборонпрому.

"Особливу увагу приділили питанням науково-технічного співробітництва зі створення перспективних вибухових сумішей з метою освоєння виробництва на підприємствах концерну бойових вибухових речовин посиленої могутності. Українська та польська сторони домовилися про спільну роботу зі створення нових рецептур порохів, із застосуванням більш сучасних технологій, які якісно відрізняються від радянських стандартів", – підкреслив Артюшенко.

На його думку, в найближчі місяці будуть підготовлені документи, які необхідні для старту цих робіт.

"Наша мета – вивести співробітництво України та Польщі на стратегічний рівень. Наші технології вже дозволили Польщі створити власні високоточні боєприпаси калібру 155 і 122 мм. Тепер ми розраховуємо на підтримку партнерів", – заявив Артюшенко.

Він переконаний, що кооперація з польськими партнерами дозволить Укроборонпрому знизити вартість кінцевого продукту. "Наше завдання – забезпечити потреби української армії і стати більш конкурентними на міжнародному ринку", – наголосив Артюшенко.