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Україна здобула першу ліцензію на Олімпіаду-2020 в Токіо

6 вересня, 2018 - 19:32
Фото НОК України

Павло Коростильов на чемпіонаті світу з кульової стрільби в корейському місті Чанвон здобув для України першу ліцензію на Олімпіаду 2020 року в Токіо (Японія).

Павло Коростильов посів 4 місце у стрільбі з пневматичного пістолету з 10 метрів і забезпечив собі путівку на ХХХІІ Олімпійські ігри у 2020 році. Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Чемпіонат світу у стрілків проходить раз на 4 роки, тому представники саме цього виду спорту традиційно стають першими володарями олімпійських ліцензій.

Олімпійські Ігри 2020 року пройдуть у Токіо з 24 липня по 9 серпня.

Джерело: День

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