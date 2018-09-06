Україна здобула першу ліцензію на Олімпіаду-2020 в Токіо

Павло Коростильов на чемпіонаті світу з кульової стрільби в корейському місті Чанвон здобув для України першу ліцензію на Олімпіаду 2020 року в Токіо (Японія).

Павло Коростильов посів 4 місце у стрільбі з пневматичного пістолету з 10 метрів і забезпечив собі путівку на ХХХІІ Олімпійські ігри у 2020 році. Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Чемпіонат світу у стрілків проходить раз на 4 роки, тому представники саме цього виду спорту традиційно стають першими володарями олімпійських ліцензій.

Олімпійські Ігри 2020 року пройдуть у Токіо з 24 липня по 9 серпня.