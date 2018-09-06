Українці купили рекордну кількість авто з пробігом

У серпні 2018 року українці придбали 10,3 тис. імпортованих машин, що були в експлуатації, що майже удвічі більше, ніж у серпні минулого року. Такий показник є новим рекордом для національного ринку. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Найпопулярнішою маркою серед ввезених б/в авто залишається Volkswagen – у серпні було зареєстровано 1 544 вживаних автомобілів цієї марки. Це на 65% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Друге місце в рейтингу посідає Renault з показником 1 354 вживаних авто, що на 47% більше ніж роком раніше.

До трійки лідерів ввійшла Skoda, яка продала 1 002 авто з пробігом. Попит за рік виріс на 64%.

Ford посів четверте місце – машини з пробігом цієї марки обрали 717 українців або втричі більше ніж у серпні 2017 року.

Замикає п’ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Nissan з результатом 602 машини за місяць.

У цілому в серпні легковий автопарк України поповнився 17,6 тис. автомобілями. За попередній місяць українці придбали 7,3 тис. нових легкових авто.

Всього з початку року українські номери отримали 61,9 тис. легкових авто, які були в експлуатації в інших країнах, що на 86% більше ніж за аналогічний період минулого року, а їх частка на первинному ринку склала вже 63%.

Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, щодня 20 українців пересідають на електромобілі, а темпи придбання українцями електромобілів постійно зростають.