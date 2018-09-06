Українець здобув золоту медаль на ЧС зі стрілецьких видів спорту

У Чанвоні (Республіка Корея) тривають чемпіонат і юніорська першість світу зі стрілецьких видів спорту. Переможцем в особистому турнірі серед юніорів у стрільбі по рухомій мішені з 50 метрів став українець Данило Даниленко, повідомляє "Укрінформ".

16-річний вінничанин здобув "золото" з результатом 376 очок. Друге та третє місця посіли відповідно німець Кріс Гроссейм та швед Андреас Бергстрьом, які також набрали суму 376 очок, але поступилися Даниленку у додаткових серіях.

Максим Бабушок з Вінниці показав 7-й результат (376), Денис Баблюк з Хмельницького - 8-й (368).

В активі збірної України вже три нагороди. Раніше Олена Костевич і Олег Омельчук стали бронзовими призерами в олімпійській дисципліні - стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів у міксті, а Данило Даниленко виграв "срібло" у стрільбі по рухомій мішені.

Чемпіонат світу з кульової та стендової стрільби завершиться 14 вересня.

Як повідомлялося раніше, днями на III Всесвітніх іграх кочівників у Киргизстані українські спортсмени вже вибороли перші медалі в армрестлінгу та мас-рестлінгу.