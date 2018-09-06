Українські школярі здобули чотири медалі на Міжнародній олімпіаді з інформатики

Українські школярі посіли чотири призові місця на Міжнародній олімпіаді з інформатики (OI-2018 International Olympiad in Informatics) - кожен наш учасник виборов по одній медалі. Змагання стартували 31 серпня в місті Цукуба (Японія).

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Так, українські учні здобули такі медалі:

“золото” - Даніїл Смельський, випускник Полтавської обласної спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. А.Макаренка;

“срібло” - Софія Мельник, учениця Полтавської обласної спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. А.Макаренка;

“срібло” - Назарій Деньга, учень Полтавської обласної спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. А.Макаренка;

“бронза” - Адальберт Макарович, випускник Класичної гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області.

Загалом у Міжнародній олімпіаді з інформатики беруть участь близько 350 дітей з 87 країн світу. Під час основного етапу змагань їм пропонують вирішити та запрограмувати алгоритмічні завдання. Важливо, що кожен школяр працює над розв'язанням задачі індивідуально.

Змагання стартували 31 серпня в місті Цукуба (Японія) і завершаться 9 вересня 2018 року. Наразі для учасників проводять ознайомчі екскурсії та інтерактиви.

Нагадаємо, українські школярі здобули три медалі на міжнародній олімпіаді з біології.