Український парламент ратифікував торгівельну угоду з Таїландом

Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0170 "Про ратифікацію торговельної угоди між урядом України та урядом Королівства Таїланд".

За проект з другого разу проголосував 241 депутат ВР, передає "РБК-Україна".

Зазначимо, що торгівельну угоди сторони підписали 5 червня 2017 року у місті Бангкок, її метою є створення передумов для розвитку торговельно-економічних відносин між двома країнами на принципах рівності та взаємної вигоди.

Зокрема, статтею 6 угоди передбачається утворення Спільної комісії з питань торгівлі, визначається її склад та періодичність проведення засідань.

Вказано, що реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету України, а фінансування діяльності Спільної комісії з питань торгівлі буде здійснюватися за рахунок коштів, визначених бюджетною програмою "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках".

"Прийняття закону дозволить реалізувати положення зазначеної Угоди, яка стане правовою основою для розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин та активізації ділових кіл обох країн шляхом створення спільних підприємств на територіях України та Королівства Таїланд, обміну візитами делегацій та підприємців, проведенню ярмарок, виставок, обміну інформацією", - сказано у пояснювальній записці до проекту закону.

Читайте також - Україна отримає безвізовий режим з Таїландом, - Порошенко