В Іраку під час протестів загинули 7 людей, понад 30 постраждали

В іракському місті Басра під час зіткнень протестувальників з іракськими силами безпеки загинуло 7 осіб. Про це повідомляє Anadolu.

Зазначається, що у Басрі протестувальники прорвавши кордон сил безпеки підпалили будівлю муніципалітету, а напередодні ввечері група маніфестантів підпалила будівлю мерії міста.

В ході зіткнень протестуючих з правоохоронцями загинуло 7 осіб, ще понад 30 отримали поранення.

Заворушення спалахнули через значне погіршення соціальних умов, перебоїв з подачею води і електрики, корупції та безробіття.

Нагадаємо, у січні під час антиурядових протестів в Ірані загинули 20 людей.