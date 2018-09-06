Історія мого життя складає частину історії моєї Батьківщини.
Тарас Шевченко, український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

В Іраку під час протестів загинули 7 людей, понад 30 постраждали

6 вересня, 2018 - 10:43
Фото aa.com.tr

В іракському місті Басра під час зіткнень протестувальників з іракськими силами безпеки загинуло 7 осіб. Про це повідомляє Anadolu.

Зазначається, що у Басрі протестувальники прорвавши кордон сил безпеки підпалили будівлю муніципалітету, а напередодні ввечері група маніфестантів підпалила будівлю мерії міста.

В ході зіткнень протестуючих з правоохоронцями загинуло 7 осіб, ще понад 30 отримали поранення.

Заворушення спалахнули через значне погіршення соціальних умов, перебоїв з подачею води і електрики, корупції та безробіття.

Нагадаємо, у січні під час антиурядових протестів в Ірані загинули 20 людей.

Більше новин

В Іраку під час зіткнень на демонстрації загинуло щонайменше 5 людей
Роковини смерті Стуса: У Києві під ГПУ пройшов мітинг проти Медведчука
Антимігрантські протести у Німеччині: У Хемніці поліція затримала близько 300 демонстрантів
У Кишиневі мітинг за об'єднання з Румунією переріс у сутички з молдовською поліцією
У Білорусі опозиція проведе акцію солідарності з затриманими журналістами
У Молдову таки пустили учасників маршу за об'єднання з Румунією

Новини партнерів

Loading...