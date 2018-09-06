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В Україні розпочато монетизацію субсидій на газ та електроенергію, - Гройсман

6 вересня, 2018 - 13:08
Фото Артема СЛИПАЧУКА, "День"

В Україні сьогодні почалася монетизація субсидій на газ і електроенергію. Про це у четвер, 6 вересня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, Гройсман зазначив, що уряд почав монетизації субсидій.

"В середньому кожен громадянин, який зекономив газ взимку, отримає близько 700 гривень. Виплати вже почали отримувати мешканці Київської та Хмельницької областей", - зазначив він.

Гройсман уточнив, що заяви на монетизацію газових субсидій написали близько 1,127 млн українців. Ще майже 21 тис. осіб - на монетизацію зекономленої електрики, яка використовувалася для опалення приміщення.

"Всі, хто написав заяви до 1 вересня, отримають гроші до початку опалювального періоду. Нагадаю, що під монетизацію підпадають зекономлені 150 кіловат електроенергії для опалення або 100 кубів газу", - додав Гройсман.

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Джерело: День

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