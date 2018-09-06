Відмова від "дружби" з РФ: МЗС готуватиме ноту Кремлю

За результатами засідання РНБО буде ухвалено рішення і дано доручення МЗС у найкоротший термін направити російській стороні ноту про небажання української сторони пролонгувати Договір про дружбу з РФ.

Про це заявив Президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони у четвер, 6 вересня, повідомляє Укрінформ.

"Термін дії Договору спливає 31 березня 2019 року. Щоб він не продовжувався автоматично, як це передбачено умовами договору, в термін до 30 вересня українська сторона має повідомити російську про його припинення. Ми не бажаємо пролонгувати Договір з країною-агресором... За результатами засідання Ради національної безпеки і оборони буде рішення і доручення Міністерству закордонних справ у найкоротший термін направити відповідну ноту російській стороні", - сказав Порошенко.

Він додав, що скористається своїм візитом до Нью-Йорка на засідання Генасамблеї ООН, щоб окремо повідомити про це відповідні міжнародні організацїі.

Президент наголосив, що рішення про розірвання Договору про дружбу з РФ "не емоційне, не спонтанне, воно чітко вивірене і прораховане".

"Ми реалізуємо нашу стратегію, якою ми рухаємося з 2014 року і припиняємо Договір, у 6-й статті якого була завуальовано зашита спроба зупинити наш рух в євроатлантичному напрямку... Ніхто наш євроатлантичний напрямок не зупинить", - підкреслив глава держави.

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