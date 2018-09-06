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ВРУ скасувала мораторій на експорт лісу-кругляка

6 вересня, 2018 - 14:23
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Верховна Рада України у четвер, 6 вересня, скасувала мораторій на експорт лісу-кругляка. Парламентарі 246 голосами підтримали пропозицію глави держави до законопроекту щодо незаконного вивезення лісоматеріалів, передає УНН.

Парламентарі виключили з вказаного закону норму, яка передбачала заборону терміном на 8 років на вивезення лісу-кругляка. При цьому Президент України пропонує запровадити захисні заходи спрямовані на збереження лісів.

Нагадаємо, скасування мораторію на експорт лісу-кругляка разом із проведенням низки реформ сприятиме отриманню нового траншу макрофінансової допомоги від ЄС.

Мораторій на експорт лісу-кругляку діє в Україні з 2015 року. Свого часу через заборону його скасування Єврокомісія відмовилася надавати Україні транш на суму 600 млн євро.

 

Джерело: УНН

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