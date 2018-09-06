Єлісєєв: Припинення договору про дружбу з РФ усуває ще одну перешкоду на шляху до вступу в НАТО

Припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Російською Федерацією від 1997 року стане усуненням ще однієї перешкоди на шляху до членства в НАТО. Про це сказав заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в інтерв’ю "BBC Україна".

"Росія, розв'язавши збройну агресію проти України, порушила фактично кожне положення цього документа, зробила нікчемною його мету. Крім того, в договорі є стаття, де завуальовано написано, що Україна не може бути членом НАТО. Тому припиняючи дію, ми усуваємо і цю перешкоду", - сказав Єлісєєв.

Він зазначив, що непродовження дії цього документа не створює жодних підстав для порушення прав та інтересів громадян України, які перебувають на території Росії.

"Також це не підриває легітимності міжнародно визнаних кордонів України та не скасовує різні механізми, в тому числі дипломатичні, які потрібні для врегулювання на Донбасі", - додав Єлісєєв.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що до 30 вересня направить повідомлення РФ щодо непродовження дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство від 1997 року.

Договір було підписано 31 травня 1997 року терміном на 10 років (з подальшою автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Він набув чинності 1 квітня 1999 року.