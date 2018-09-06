Історія мого життя складає частину історії моєї Батьківщини.
Тарас Шевченко, український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

ЄС звинуватив РФ у перешкоджанні судноплавству Керченською протокою

6 вересня, 2018 - 18:52
Фото Reuters

Європейський Союз закликає Росію забезпечити безперешкодний доступ європейських кораблів до українських портів в Азовському морі.

Про це йдеться у коментарі представника прес-служби ЄС, що надійшов DW у четвер, 6 вересня.

"Упродовж останніх місяців Росія все частіше і з умисною метою блокувала та затримувала проходження суден, у тому числі тих, які належали державам-членам ЄС і прямували транзитом Керченською протокою до портів України в Азовському морі та з них", - відзначається у заяві.

У Брюсселі уточнюють, що вільному доступу в Азовське море заважає, зокрема, 19-кілометровий керченський міст, що сполучає Таманський півострів з анексованим Росією Кримом.

У документі підкреслюється, що Євросоюз "повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та продовжує засуджувати і не визнавати незаконну анексію Криму і Севастополя".

Нагадаємо, що Порошенко доручив розробити Морську доктрину з урахуванням поточної ситуації із блокуванням кораблів в Азовському морі.

Джерело: День

Більше новин

Рада Європи схвалила рішення про створення системи перевірки туристів до прибуття в ЄС
Французький суд відмовився закрити "представництво "ДНР" в Марселі
Координатор ОБСЄ зустрінеться із заручниками на окупованих територіях
Сенцова можуть номінувати на премію Сахарова, - ЗМІ
Лондон: Путін несе відповідальність за отруєння Скрипалів
Місія МВФ прибула до України

Новини партнерів

Loading...