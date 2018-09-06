ЄС звинуватив РФ у перешкоджанні судноплавству Керченською протокою

Європейський Союз закликає Росію забезпечити безперешкодний доступ європейських кораблів до українських портів в Азовському морі.

Про це йдеться у коментарі представника прес-служби ЄС, що надійшов DW у четвер, 6 вересня.

"Упродовж останніх місяців Росія все частіше і з умисною метою блокувала та затримувала проходження суден, у тому числі тих, які належали державам-членам ЄС і прямували транзитом Керченською протокою до портів України в Азовському морі та з них", - відзначається у заяві.

У Брюсселі уточнюють, що вільному доступу в Азовське море заважає, зокрема, 19-кілометровий керченський міст, що сполучає Таманський півострів з анексованим Росією Кримом.

У документі підкреслюється, що Євросоюз "повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та продовжує засуджувати і не визнавати незаконну анексію Криму і Севастополя".

Нагадаємо, що Порошенко доручив розробити Морську доктрину з урахуванням поточної ситуації із блокуванням кораблів в Азовському морі.