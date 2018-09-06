Жертвами землетрусу в Японії стали 7 людей, ще 120 поранені

В результаті потужного землетрусу, що стався на японському острові Хоккайдо, за попередніми даними, загинули сім і поранено 120 чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.

Також надійшли повідомлення про те, що як мінімум 120 осіб отримали травми, ще близько 40 осіб пропали без вісті.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив про збільшення чисельності службовців Сил самооборони, задіяних в пошуково-рятувальних операціях в північній префектурі Хоккайдо.

Абе повідомив, що чисельність учасників рятувальних операцій зі складу Сил самооборони буде збільшена до 25 тис. чоловік. Зараз пошуково-рятувальні роботи після землетрусу ведуть 4 тис. чоловік.

Додамо також, що головний аеропорт Хоккайдо в четвер скасував всі авіарейси після того, як потужний землетрус вразив цей північний регіон Японії.

Аеропорт New Chitose сильно постраждав під час землетрусу, обрушилися панелі стін і стався розрив труб водопостачання. Повідомлень про пошкодження злітно-посадочних смуг до теперішнього часу не надходило.

Оператор аеропорту в четвер вранці закрив внутрішній і міжнародний термінали, скасувавши відправлення і прибуття всіх авіарейсів.

Також поїзди, які повинні були курсувати в даному регіоні, зупинилися. Не ходять громадські автобуси, дороги перекриті.

Школи також закриті на день.

Нагадаємо, землетрус, який стався рано вранці в четвер у північній префектурі Японії Хоккайдо, викликав зсуви, які призвели до масштабних руйнувань. Близько епіцентру зсуви знищили будинки в містечку Ацумі. Всі зниклі з цього міста. Раніше повідомлялось про двох загиблих.

Вся префектура Хоккайдо залишилася знеструмленою.