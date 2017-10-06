Біля берегів Ірландії знайшли уламки першого судна, потопленого німцями під час II Світової війни

Уламки британського пасажирського лайнера "Атенія", потопленого німецькими військами, знаходяться біля берегів Ірландії, вважає океанограф Девід Меарнс. Ці висновки він зробив на основі даних, отриманих сонаром Геологічної служби Ірландії, повідомляє BBC.

"Атенія" стала першим судном, потопленим німецькими підводними човнами в Другій світовій війні. 3 вересня 1939 року, через декілька годин після того, як Велика Британія оголосила Німеччині війну, екіпаж німецького підводного човна переплутав помічений лайнер з військовим судном і потопив його, випустивши без попередження дві торпеди, передає Еспресо.

Виявлені Меарнсом уламки знаходяться недалеко від скелі Роколл в Атлантичному океані, на глибині 200 метрів.

Дослідник відмічає, що поки не можна із стовідсотковою вірогідністю стверджувати, що це саме уламки "Атенії", проте виходячи з отриманих даних він упевнений, що це саме так.