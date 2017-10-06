Через нічну негоду в Україні без світла залишилися майже 200 населених пунктів

В Україні через ускладнення погодних умов у ніч на 6 жовтня залишилися без світла 195 населених пунктів у семи областях. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У ніч з 5 на 6 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 195 населених пунктів у 7 областях, а саме: Івано-Франківська – 48 н.п., Львівська – 44 н.п., Волинська – 42 н.п., Рівненська – 23 н.п., Закарпатська – 18 н.п., Тернопільська – 17 н.п., Чернівецька – 3 н.п.", – йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.