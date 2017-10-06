Факт торгівлі між країнами ЄС та окупованим Донбасом є злочином, - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов констатував, що факти торгівлі між країнами Європейського Союзу та окупованими територіями Донбасу є злочином. Таку заяву він зробив в ефірі каналу "1+1", передає "РБК-Україна".

Він висловив переконання, що реакція української сторони на торгівлю європейських країн з бойовиками, зокрема вугіллям, буде достатньо жорсткою.

"Не має права Європа, європейські країни торгувати з підприємствами, які розташовані на окупованій території, тому що фактично вони працюють з тими, хто вкрав ці підприємства, вони працюють з крадіями. Це є злочин, у тому числі за європейськими законами", - наголосив Турчинов.

За його словами, українська влада займатиме дуже сувору позицію і не дозволить "гратися цими іграшками" іншим країнам.

Нагадаємо, Польща обіцяє заборонити ввезення вугілля з окупованого Донбасу.