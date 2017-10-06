Франція підтримала продовження дії закону щодо особливого статусу Донбасу

Франція вітає ухвалення Верховною Радою закону, яким подовжено особливий статусу Донбасу, передбачений законом від 16 вересня 2014 року.

Про це йдеться у заяві на сайті посольства Франції в Україні.

"Ухвалення цього закону підтверджує відданість України мирному врегулюванню конфлікту в рамках Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

У посольстві нагадали, що Мінські домовленості від 5 та 19 вересня 2014 року з доповненнями від 12 лютого 2015 року у вигляді "Комплексу заходів із виконання Мінських угод" під егідою голів держав та урядів країн "нормандського формату" (Франція, Німеччина, Україна, Росія) спрямовані на відновлення територіальної цілісності України одночасно із процесом децентралізації.

"В цих рамках, на Паризькому саміті "нормандського формату" 2 жовтня 2015 року було домовлено, що особливий автономний статус буде введений в дію в два етапи: на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів на територіях, що знаходяться на цей день під контролем сепаратистів; згодом - на постійній основі після визнання відповідності цих виборів міжнародним стандартам та українському законодавству з боку Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, на думку Порошенка закон про деокупацію сприятиме введенню миротворців.