ФРН вітає продовження дії закону про особливі умови на Донбасі

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель підтримав ухвалення Верховною Радою закону, яким подовжено особливий статусу Донбасу, передбачений законом від 16 вересня 2014 року.

Про це йдеться у повідомленні посольства Німеччини у Twitter.

"Німеччина вітає сьогоднішнє рішення Ради щодо продовження положень про особливий статус Донбасу. Ми підтверджуємо наше зобов’язання щодо мирного вирішення конфлікту у рамках мінського процесу" - заявив посол.

#AmbReichel щодо сьогоднішнього голосування у Раді / #AmbReichel zur heutigen Abstimmung in der Rada pic.twitter.com/mbhEUcr4U9

— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) October 6, 2017

Нагадаємо, що на думку Порошенка закон про деокупацію сприятиме введенню миротворців.