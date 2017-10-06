ФРН вітає продовження дії закону про особливі умови на Донбасі

6 жовтня, 2017 - 19:27
Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель підтримав ухвалення Верховною Радою закону, яким подовжено особливий статусу Донбасу, передбачений законом від 16 вересня 2014 року.
Про це йдеться у повідомленні посольства Німеччини у Twitter.
"Німеччина вітає сьогоднішнє рішення Ради щодо продовження положень про особливий статус Донбасу. Ми підтверджуємо наше зобов’язання щодо мирного вирішення конфлікту у рамках мінського процесу" - заявив посол.
#AmbReichel щодо сьогоднішнього голосування у Раді / #AmbReichel zur heutigen Abstimmung in der Rada pic.twitter.com/mbhEUcr4U9
— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) October 6, 2017
Нагадаємо, що на думку Порошенка закон про деокупацію сприятиме введенню миротворців.
Джерело: День