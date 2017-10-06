Генпрокуратура обмежила права силовиків під час обшуків підприємств

Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав лист-орієнтуванні по недопущенню порушень прав суб'єктів господарювання.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

У ГПУ повідомляють, що лист направлено на недопущення протиправної тиску на бізнес. зазначається, що з цією метою буде посилено контроль за роботою піднаглядних органів і підлеглих колективів і забезпечене неухильне дотримання вимог кримінального процесуального законодавства.

"З цією метою, відповідно до листа-орієнтування, генпрокурор України підлеглих додатково узгоджувати з керівниками правоохоронних органів порядок проведення слідчих і процесуальних дій, які можуть обмежити права і інтереси суб'єктів господарювання", - сказано в повідомленні.

Зокрема, до узгодження клопотань на отримання дозволу суду на проведення обшуку прокурорам наказано погоджувати необхідність залучення спеціальних підрозділів до проведення обшуку з керівниками регіональних прокуратур.

При цьому, залучення спецпідрозділів для обшуків допускається в кримінальному провадженні по тяжких і особливо тяжких злочинів, а також і в разі фізичного опору проведенню слідчих дій. Про залучення спецпідрозділів керівники регіональних прокуратур в свою чергу повинні доповідати главі ГПУ або його заступникам.

Крім того, лист-орієнтування вимагає забезпечити відеофіксацію проведення обшуків, забезпечити безумовний доступ адвокатів до обшуків в разі їх залучення зацікавленими особами, а також в тому випадку, коли адвокат прибуває на місце проведення такої дії після її початку.

Також тепер силовикам доручено утриматися від вилучення комп'ютерної техніки, її частин, мобільних засобів зв'язку, крім випадків, коли їх надання (разом з інформацією, яка на них міститься) є необхідною умовою проведення експертного дослідження або є інформація, що техніка отримана в результаті кримінального злочину або є засобом або знаряддям його здійснення.