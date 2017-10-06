Каталонський начальник поліції постав перед судом у Мадриді

Каталонський начальник поліції Хосеп Луїс Траперо постав перед судом у Мадриді за підозрою в заколоті проти держави. Його сила Mossos d'Esquadra звинувачується в тому, що не змогла захистити іспанську національну поліцію від демонстрантів перед референдумом про незалежність 1 жовтня, повідомляє ВВС.

Голосування в Каталонії минулої неділі було оголошено незаконним по законодавству Іспанії.

Каталонський президент Карлес Пудждемтон тепер планує звернутися до каталонському парламенту у вівторок - пізніше, ніж очікувалося.

Конституційний суд Іспанії раніше призупинив засідання парламенту, яке було заплановано на понеділок. Існує припущення, що парламент буде оголошувати незалежність в односторонньому порядку, на підставі спірного голосування минулої неділі.

«Парламент буде обговорювати (питання незалежності, - ред.), парламент збереться», - сказав глава відділу закордонних справ Каталан Рауль Рімва. «Кожна спроба, яку іспанський уряд використовував, щоб перешкоджати тому, щоб це сталося, була не тільки марною, але і контрпродуктивною», - сказав він в інтерв'ю ВВС.